Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность авиаударом, который израильские военные нанесли по офисам СМИ в секторе Газа. В результате удара были разрушены высотное здание. Об этом говорится в заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика, передает Associated Press. В высотном здании в городе Газа были расположены офисы нескольких международных СМИ, а также жилые квартиры. "Генеральный секретарь напоминает всем сторонам, что любые неизбирательные удары по гражданским лицам и структурам СМИ нарушают международное право и должны быть предотвращены любой ценой", — сказал Дюжаррик. Напомним, ВВС Израиля нанесли ракетный удар по зданию, где находились офисы местных и международных СМИ в секторе Газа. Журналисты и другие, находившиеся в высотке люди, покинули ее к атаке. Видзначимоты, ХАМАС начал атаковать юг Израиля после столкновений на Западном берегу. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской — почти 140, в том числе около 40 детей. РБК-Украина писало, что в политическом руководстве палестинской группировки ХАМАС объявили о готовности прекратить обстреливать территорию Израиля. Однако израильские власти на это предложение не отреагировала.