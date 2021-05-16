Черкасская область состоянию на 16 мая все еще находится в "оранжевой" зоне карантина. "Оранжевой" эта область снова стала недавно, до этого она была в "желтой" зоне. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. Остальные области Украины находятся в "желтой" зоне карантина. "Желтый" по состоянию на сегодня и Киев. В этих регионах в норме все эпидемиологические показатели, такие как уровень госпитализации и охват тестированием. В Черкасской области в последние дни наблюдается превышение коэффициента выявления случаев инфицирования коронавируса. По состоянию на 15 мая этот коэффициент составлял 20,7%, тогда как нормой считается менее 20%. В "оранжевой" зоне карантина запрещается: работа средств размещения, кроме гостиниц, плановая госпитализация больных, прием новых изменений в детские лагеря. Также действуют ограничения по количеству посетителей в спортзалах, фитнес-центрах, барах, ресторанах, развлекательных заведениях и ТРЦ. Напомним, в "оранжевую" зону карантина Черкасская область попала вчера, 15 мая. Черкасскую области перевели в "желтую" зону карантина 13 мая, там она продержалась всего два дня. Добавим, за прошедшие сутки в Украине подтвердили более 3000 новых случаев коронавируса. В то же время в больницы попали более 2000 пациентов с COVID-19.