В Украине запустят прививочные центры для проведения прививок от коронавируса. Они будут работать выходными и параллельно с мобильными бригадами и пунктами прививок. Об этом заявил заместитель главы Минздрава Украины Виктор Ляшко, передает ТСН. Главный санитарный врач страны уточнил, что алгоритм работы для прививочных центров уже утвердил оперативный штаб и был разослан областным государственным администрациям. Где и когда заработают прививочные центры Ляшко допускает, что они заработают уже из следующих выходных в некоторых крупных городах. В частности, в Киеве и во Львове, поскольку с ними уже есть предварительная договоренность. "Понимаем, что сразу прививочные центры не откроются. Потихоньку будем начинать с городов-миллионников. В понедельник-вторник получим первые регионы, которые скажут, что готовы", — отметил замминистра. Как прививочные центры будут работать При выборе локаций этих центров, рассказал Ляшко, важна большая площадь. Это может быть Выставочный центр, Дворец спорта, стадион и т. В зависимости от объема этих мест прививочные центры будут открыты на 20-30 человек. В таких центрах установят несколько манипуляционных столов. Также будут стоять стулья к письму в очередь до и после прививки, во избежание скопления граждан. Кто сможет получить прививки "Мы говорим, что у нас будет два прививочные центры. Из письма ожидания людей, которые записались и не в приоритетной группе, на выходных, чтобы вакцинация не проседала, при наличии препаратов их приглашают, например, в субботу на время, прийти", — рассказал заместитель главы Минздрава. По его словам, через полчаса человеку должны сделать прививки от COVID-19. Ляшко уточнил, что речь идет о гражданах, записавшихся в очередь на вакцинацию через приложение "Действие" и через контакт-центр МЗ. Ранее сообщалось, что записались через "Действие" прививать от COVID-19 в субботу и воскресенье. Напомним, глава Минздрава Максим Степанов рассказал, сколько нужно вакцинировать украинский отмены карантина.