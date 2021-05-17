18 мая отмечают День памяти жертв депортации народов Крыма, День резервиста Украины, православные чтят память Ирины (Арины) Македонской. Также сегодня Международный день музеев.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

День памяти жертв депортации народов Крыма

Ежегодно 18 мая в Автономной Республике Крым — пока полуострове не аннексировали — отмечался День памяти жертв депортации народов Крыма. Этот мемориальный день был установлен решением Верховного Совета Крыма еще в 1994 году.

С 18 по 20 мая 1944 года по решению Государственного комитета обороны Народным комиссариатом внутренних дел СССР проводилось выселение крымскотатарского населения Крымской АССР в Среднюю Азию. Официальным обоснованием для депортации крымских татар стали факты их участия в коллаборационистских формированиях, которые в период Второй мировой войны якобы выступали на стороне нацистской Германии. При этом среди депортированных было много крымских татар, воевавших в частях Красной Армии. Многие крымские татары эвакуировались еще до занятия немцами Крыма и они не могли быть коллаборационистами, однако после возвращения из эвакуации их все равно депортировали.

Всего было депортировано более 180 000 человек, почти 200 из них погибли в пути. В 1989 году, во время перестройки, Верховный Совет СССР осудил депортацию крымских татар и признала ее незаконной и преступной.

День резервиста Украины

В апреле 2019 в Вооруженных силах Украины появилось три новых праздника. Одно из них — День резервиста, который отмечается 18 мая.

В военный резерв входят граждане страны, которые сочетают военную карьеру и гражданскую. Они не входят в состав постоянных вооруженных сил, но находятся в боевой готовности и привлекаются при мобилизации против военного вторжения или на тотальной войне. Благодаря наличию резерва страны могут сокращать военные расходы в мирное время, сохраняя при этом вооруженные силы в боевую готовность.

В этот день отмечается память Ирины (Арины) Македонской, которая стала первой женщиной, которая почитается в лике великомучеников. Она родилась в 1 веке в семье язычника Ликиния, правителя одной из областей Македонии. Ее обучением занимался наставник Апелиан, который был христианином, хотя и скрывал это.

Впоследствии девушка и сама приняла христианство. Когда ее отец оставил свой пост, на его место пришел другой правитель — Седекия, который начал гонения против христиан. Пыткам подверглась и Ирина, однако пытки не причинили ей вреда. Она прожила долгую жизнь, прославившись способностью исцелять больных.

Приметы 18 мая

Если еловые почки распустились, то с посевом медлить нельзя.

Зацвела черемуха — скоро похолодает.

Чем раньше зацвела черемуха, тем жарче будет лето.

Если на черемухе много цвета, то лето будет дождливым.

Если после полива земля быстро впитывает воду, то покос будет сухим.Церковный календарь 2021: религиозные праздники отмечают в мае

Напомним, православная церковь 15 мая почтила память Бориса и Глеба — младших сыновей Владимира — крестителя Киевской Руси. Также в этот день отмечали Международный день семей, Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести и Международный день климата