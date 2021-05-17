Скандальный украинский судья Николай Чаус записал видеообращение, в котором заявил о готовности сотрудничать с украинским следствием.

Видео опубликовано на его Telegram-канале.

Как известно, судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус исчез из Украины в 2016 году, когда антикоррупционные органы нашли у него во дворе закопанные банки с деньгами. Позже стало известно, что он находится в Молдове, где пытался добиться политического убежища.

Сейчас в обращении Чаус говорит, что находится в безопасности, но раскрывать местонахождение не намерен.

«Касательно похищения, хочу сказать, что оно действительно было. Но не сейчас, а в 2016 году. С тех пор меня постоянно запугивали расправой, заставляя тем самым находиться вне дома», — отметил судья.

При этом он говорит, что в ближайшее время может вернуться в Украину и дать ответы на вопросы, которые интересуют НАБУ и ГБР»:

«Я готов предоставить правоохранительным органам всю информацию о людях, которые похитили и удерживали меня с 2016 года. Но это очень влиятельные люди и поэтому я вынужден требовать от наших правоохранительных органов гарантий безопасности».

Журналист-расследователь Олег Ельцов заявлял, что решение о похищении в Молдове одиозного судьи Николая Чауса принималось в Офисе Президента Украины.

Также сообщалось о том, что Украина намерена потребовать экстрадиции судьи Николая Чауса из Молдовы.