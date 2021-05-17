Украине нужно заняться укреплением внешнего и внутреннего «фронтов» — нужно заручиться поддержкой Запада и укрепить обороноспособность, ведь угроза полномасштабного вторжения России реальна.

Такое заявление в интервью для программы «Рандеву» сделал Андрей Илларионов – президент Института экономического анализа, бывший советник лидера России Владимира Путина.

«Нужно выстраивать оборону по всем линиям. Внешняя линия обороны – взаимоотношения с США и Западом. Это важное направление, это нужно делать. Задача для МИД, для Офиса президента, для самого Зеленского – заставлять и Байдена, и его администрацию помогать оружием, проведением маневров, ротацией американских и НАТОвских сил на территории Украины, назначением представителей, приглашением сюда делегаций из НАТО и так далее», – считает Илларионов.

Одновременно с этим, добавил он, нужно готовится к возможной атаке и агрессии России — укреплять ВСУ:

«Нужно готовить вообще все институты государственные, начиная от территориальной обороны до спецслужб. И говорить главное обществу: мы делаем все возможное, чтобы такого нападения не состоялось. Но оно может состояться. Если оно может состояться, что мы делаем? Если наступает час Х, что делают военнообязанные мужчины?».

https://www.youtube.com/watch?v=io6cFOHrfzg&t=1617s

Накануне российский президент Владимир Путин заявил, что Украину превращают в антипод России, в какую-то Антироссию.

Правительство Российской Федерации утвердило список «недружественных стран«, которым будет запрещено нанимать граждан РФ для работы в посольствах. В него попали Соединенные Штаты и Чехия.