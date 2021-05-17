В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца озвучили прогноз магнитных бурь на мая.

Физики предупреждают о том, что Землю накроет как минимум одна магнитная буря, также ожидаются дни, когда магнитосфера будет возбужденной.

Завтра, 13 мая, с 6 утра до полудня будет возбужденная магнитосфера. Аналогичная ситуация ожидается 15, 17, 20 мая.

16 мая прогнозируется магнитная буря уровня G1 (слабая). Чтобы оставаться в тонусе и минимизировать негативное влияние магнитных бурь, специалисты советуют в этот период придерживаться простых советов: избегать стрессовых ситуаций и чрезмерных нагрузок — как физических, так и эмоциональных.

В магнитные дни из питания следует исключить все жареное, копченое, жирное и острое. Также не стоит злоупотреблять острыми и довольно душистыми специями.