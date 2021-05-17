Карантин и закрытия границ внесли коррективы в поездки и путешествия многих украинский. Посетить Грузию — это была давняя мечта, поэтому, как только эта страна открылась, мы решили насладиться незабываемым отдыхом. Что мы успели увидеть в Грузии за шесть дней и которые полезны лайфхак нужно знать туристам — читайте в материале ниже. Авиаперелет и перемещения транспортом в Грузии Сначала мы должны были лететь рейсом SkyUp из Львова в Батуми, но за две недели лоукост отменил рейс, на который были уже куплены билеты. Поскольку вся программа была уже спланирована, то пришлось искать обходные пути. И мы полетели в Батуми из Одессы, а туда добрались поездом. Получилось немного дороже, но такая дорога добавила впечатлений, потому что аэропорт Одессы оказался современным и удобным, а взлет над Черным морем, а затем приземления над ним же в Батуми оказался очень живописным. Обещанных карточек на городской транспорт в Батумском аэропорту купить не удалось, но водитель автобуса просто предложил нам подвезти в центр города. Можно было взять такси — эта услуга в аэропорту есть, но туристам на заметку — местные таксисты возьмут в три раза дороже. Есть другие варианты — договариваться о трансфере с владельцами арендуемого жилья или вызвать такси с помощью приложения на смартфоне, которая работает во многих странах. Поскольку мы попали в праздничную неделю — городским транспортом нам удалось покататься всего один раз. Хотя транспортная развязка в Грузии вполне удобная, как в Батуми, так и в Тбилиси. Для поездок требуется специальная карта, которую можно пополнять по мере надобности. проживание В Батуми мы арендовали небольшой номер в частной гостинице в старой части города. В пересчете на гривны, нам обошлось по 450 гривен за ночь. За эти деньги мы получили просторный номер со всеми удобствами и огромной террасой, где можно было вечером полюбоваться ночным Батуми, потому что действует комендантский час. В Тбилиси мы пересмотрели море вариантов и остановились на апартаментах в центре города. Сутки проживания в огромном двухкомнатной квартире со всеми необходимыми удобствами нам обошлась в 700 гривен. От этой квартиры было 5 минут ходьбы до центра города и 10 — ко всем основным достопримечательностям. Что смотреть в Батуми В Батуми за неполные два дня мы успели прогуляться по набережной и старой части города. Набережная не имеет ни конца, ни начала и вдоль нее расположены невероятные архитектурные строения и множество развлечений. С учетом праздников и карантина, покататься можно было только на катерах. Однако самые интересные памятники и локации находятся именно вдоль этой набережной. Вооружитесь кремами от загара и панамками — в Батуми можно легко сгореть даже при +20 градусов. Старая часть города изобилует маленькими домиками и узкими улочками, где присутствует свой невероятный колорит. Кафе и рестораны работают достаточно условно: на выходных закрыты почти все, даже то, что теоретически может работать на вынос или со столиками на улице. Нам часто случались заведения, не пережили карантин или закрыты на праздники, так как туристов в городе почти нет.

Фото: Батуми (Шиканова Анна, РБК-Украина) Чем добраться от Батуми в Тбилиси О том, что общественный транспорт не будет работать на майские праздники, мы узнали за несколько дней до поездки. И планировали ехать специальным экспрессом Батуми-Тбилиси. Но друзья посоветовали поискать частных перевозчиков, поскольку впечатление от поездки на автобусе — на порядок выше. Мы так и сделали и на третий день утром выехали частным микроавтобусом. Дорога занимает не менее 6:00, потому, что водитель каждый час делал технические остановки — на туалет, подышать и покурить. Одна остановка была почти полчаса — в придорожном кафе, где можно было спокойно перекусить национальными блюдами. Поездка действительно того стоило — мы долго ехали вдоль моря, затем поднялись высоко в горы, и море еще долго оставалось в поле зрения. Мы увидели местные деревни и церкви, рассмотрели горы со всех сторон, увидели новую дорогу, быт и замечательные домики, которые утопают в садах. Что смотреть в Тбилиси Столица Грузии поражает своими размерами, и чтобы увидеть все достопримечательности, не хватит не то чтобы нескольких дней, а даже нескольких недель. Чтобы охватить самое интересное, мы составили карту и гуляли по ней. Из того, что я посоветую однозначно — Крепость Нарикала и рядом — церковь Святого Николая. Оттуда есть спуск в Ботанический сад и абсолютно невероятной красоты водопад. Также рекомендую посетить серные бани Абанотубани. В Тбилиси много мостов и почти за каждым из них открывается огромный парк или сквер — парк Рике, например, или Дедаена Парк, который выходит к Сухого моста. Это рынок с местными сувенирной продукцией и различными интересными штучками. И обязательно — парк Мтацминда. Там есть колесо обозрения и фуникулер, а сверху — открывается невероятный вид на весь город. Сам парк — очень большой и там есть развлечения на любой вкус — зона динозавров, небольшой зоопарк, где можно покормить животных, кафе и ресторанчики, развлечения для детей, невероятной красоты аллеи и фонтаны.

Фото: Тбилиси (Шиканова Анна, РБК-Украина) Мцхета Мцхета — древняя столица Грузии и находится она в 20 км от Тбилиси. В обычное время туда можно добраться автобусом, но на майские праздники это оказалось невозможно. В Грузии есть специальный портал для аренды водителя с автомобилем. Цены вполне доступны. Есть водители, которые просто отвозят-привозят, есть гиды. Цена поездки в Мцхету от 15 до 20 долларов. За эти деньги водитель нас забрал из дома, рассказал о главных локации в Мцхете, в каждую отвез и рассказал, где гулять, что смотреть. Пока мы гуляли — он ждал нас с автомобилем на стоянках. На такую поездку следует отвести минимум полдня и поехать в Мцхету советую обязательно — там невероятно красиво и с высоты можно увидеть слияние двух рек — Арагви и Мтквари (она же Кура). Еще в Мцхете является Монастырь Самтавро, кафедральный собор Светицховели, монастырский храм Джвари и Шио-Мгвимский монастырь.

Фото: Мцхета (Шиканова Анна, РБК-Украина) Тесты, заполнение специальной формы и проверка документов Для поездки в Грузию нужно обязательно: сдать ПЦР-тест и заполнить специальную форму на сайте правительства. Также нужно сдать ПЦР-тест через 3 суток пребывания в Грузии. Еще один тест нужно будет сдать по прибытии в Украину или пойти на обязательную самоизоляцию. Однако и здесь есть нюансы. Заполненную форму и ПЦР-тест на английском языке для поездки мы показывали только один раз — при посадке в самолет в Украине. По прилету в Батуми пограничная служба проверяет эти документы выборочно или не проверяет совсем. Контроля за тем, где и когда вы сдаете повторный тест — у нас не было. Мы просто нашли лабораторию в Тбилиси, которая делает тесты ПЦР и находится поблизости от нашего места жительства. Результат приходит в течение суток на почту, а письменный вариант можно забрать в любое время. Полезный лайфхак — при планировании такого путешествия стоит выделить на отдых 6 дней, второй тест сделать через трое суток после прибытия в Грузию и за 72 часа до вылета. После прилета в Украину вы сможете показать этот тест и обойтись без томительного ожидания теста в аэропорту или самоизоляции после отдыха. Цена теста в Грузии сильно отличается в зависимости от лаборатории. Нам тест обошелся в 108 лари с человека (около 870 гривен). Вызов на дом обошелся бы еще в + 10-15 лари. Другие лаборатории в центре Тбилиси предлагали свои услуги от 120 лари за один тест (около 960 гривен) на одного человека. В аэропорту Тбилиси у нас не проверяли наличие обязательного второго теста. Но по прилету во Львов наличие теста нам помогло пройти таможенный контроль в три раза быстрее других пассажиров. Питание и карантин Мы попали в период майских каникул, когда часть учреждений была закрыта. Хотя местные жители рассказали о том, что строгий карантин сильно ударил по бизнесу и часть прекрасных заведений вынуждена была прекратить свое существование. В выходные дни разрешена работа кафе и ресторанов на вынос или на летних площадках. Но в реальности большинство кафе были закрыты, потому, что владельцам дешевле сделать выходной день для персонала, чем обслужить десяток клиентов. В остальные дни — все заведения были открыты с 10-11 утра до 19-20 часов. После 20.00-закрываются все магазины, кафе, торговые центры и даже маленькие киоски. Это связано с комендантского часа, с 21.00 до 5.00 утра. Работники уходят раньше, чтобы успеть добраться домой. Проверять, как наказывают нарушителей, мы не рискнули — слишком большие штрафы. Еще одно обязательное правило — ношение маски. Она должна быть везде — в общественных местах, во время прогулок по улицам и даже в парках. Стоит отметить, что местные жители правила соблюдаются строго, и маски носят правильно. Адресная доставка в Тбилиси тоже развита, мы видели курьеров в большом количестве, которые забирают готовую пищу и развозят по адресам. Напомним, ранее мы писали о том, что нужно знать украинским туристам перед поездкой в Грузию в 2021 году.