Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с Общей службой безопасности (ШАБАК) ликвидировала командира северного округа «Бригад Аль-Кудса», который входит в военное крыло «Исламского джихада», Хусама Абу Арбида в секторе Газа.

Подробности сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Как командующий «Исламского джихада» в течение 15 лет он стоял за ракетными запусками, стрельбой и атаками противотанковых ракет по Израилю. Он больше не будет совершать терактов», — указано в сообщении.

Также было опубликовано видео ликвидации Хусама Абу Арбида.



This is the moment we targeted Islamic Jihad Northern Division Commander in Gaza, Hussam Abu Harbid.

As an Islamic Jihad commander for 15 years, he was behind rocket launches, shootings, & anti-tank missile attacks on Israel.

He won’t be committing any more terrorist attacks. pic.twitter.com/hbwFsSjjq3

— Israel Defense Forces (@IDF) May 17, 2021