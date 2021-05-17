Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с Общей службой безопасности (ШАБАК) ликвидировала командира северного округа «Бригад Аль-Кудса», который входит в военное крыло «Исламского джихада», Хусама Абу Арбида в секторе Газа.

Подробности сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Как командующий «Исламского джихада» в течение 15 лет он стоял за ракетными запусками, стрельбой и атаками противотанковых ракет по Израилю. Он больше не будет совершать терактов», — указано в сообщении.

Также было опубликовано видео ликвидации Хусама Абу Арбида.



This is the moment we targeted Islamic Jihad Northern Division Commander in Gaza, Hussam Abu Harbid. As an Islamic Jihad commander for 15 years, he was behind rocket launches, shootings, & anti-tank missile attacks on Israel. He won’t be committing any more terrorist attacks. pic.twitter.com/hbwFsSjjq3 — Israel Defense Forces (@IDF) May 17, 2021

Напомним, в субботу израильские ВВС нанесли удар по зданию, где располагались офисы местных и международных СМИ в секторе Газа, в том числе агентство Associated Press и телеканал Al Jazeera. Журналисты покинули здание до атаки.

В свою очередь, в Армии обороны Израиля заявили, что в этом здании находился разведывательный штаб ХАМАС, использовавший СМИ и журналистов как прикрытие.

Как мы уже рассказывали ранее, число пострадавших в результате обрушения трибуны в синагоге в израильском городе Гиват-Зеэв возросло до 167. Погибли 2 человека: 40-летний мужчина и 12-летний мальчик.

А также, генсек ООН Антониу Гутерриш назвал единственный путь урегулирования конфликта Израиля и палестинских группировок. По его словам, это переговоры по созданию двух государств со столицей в Иерусалиме.