Лилия Ребрик прекрасно отдохнула и перезарядилася в Турции вместе с любимым мужем Андреем Диким и дочерьми Дианой и Полиной. Там же ведущая отметила свое 40-летие и просто засыпала сеть яркими кадрами из семейных каникул. А кроме того, она раскрыла секрет удачного отдыха с детьми. На своей странице в Instagram Лилия наглядно показала, что нужно делать. На забавном снимке вся "Дикая семейка" отражена на пляже. Теледива и ее муж сидят на песочке и довольно улыбаются, при этом Андрей нежно обнимает любимую. А вот своих дочерей они закопали в песок так, что только головы остались на поверхности. Впрочем, малышки тоже улыбаются и явно были не против такого эксперимента. "Секрет идеального отдыха с детьми! Спасибо! Было круто", — подписала фото Ребрик.

Лилия Ребрик показала смешное фото с отдыха в Турции (фото: instagram.com/liliia.rebrik) Пользователи сети оценили чувство юмора и полезный лайфхак Лилии и оставили ей много теплых слов. Спасибо за совет Главное все довольны И мы так всегда делаем Лайфхак года Классная фотка и семья у вас Умнички Красиво очень таки да! Удивительные Вы невероятно красивые Вы классные !!! Это гениально это из рубрики »не благодарите" Ранее мы сообщали, что беззаботная Лилия Ребрик с мужем и детьми тронула счастьем на берегу моря.