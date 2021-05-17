К пациентов с неврологическими осложнениями при инфицировании COVID-19, риск смерти увеличивается в шесть раз. Медики отмечают, что эти симптом чаще всего встречается у определенной группы пациентов.

Об этом пишет eurekalert.org.

Ученые проанализировали данные пациентов с COVID-19, в 13 странах на 4 континентах, с марта по сентябрь 2020 года.

Согласно исследованию, проведенному Глобальным консорциумом (GCS-NeuroCOVID) Из 3744 пациентов, госпитализированных с COVID-19, у 82% были неврологические симптомы.Неврологические симптомы COVID-19 это:

головная боль (у 37% исследованных пациентов),

потеря обоняния и вкуса (26%).

острая энцефалопатия — синдром диффузного поражения головного мозга и гибель его клеток (49%),

кома (17%),

инсульт (6%).

При появлении такого симптома, как энцефалопатия, говорят врачи, в несколько раз повышается риск смертности. Такой признак характеризуется «изменением состояния бдительности».

Этот симптом чаще всего встречался у пожилых людей, которые ранее сталкивались с проблемами со здоровьем — ожирением, гипертонией, диабетом, ишемической болезнью сердца.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине началась вакцинация от COVID-19 людей, которые записались на прививку через приложение или портал «Дія». Первых людей из очереди получили прививку минувшие выходные.

Тем временем, в ВОЗ считают, что второй год пандемии COVID-19 может оказаться более смертоносным, чем прошлый. Так, на сегодняшний день в мире уже зафиксировано более 3,3 млн летальных случаев.