Партия «Слуга народа» предварительно одобрила кандидата на должность министра развития экономики. Нардепы предварительно поддержали кандидатуру действующего главы налоговой Алексея Любченко.

Подробности обнародовал один из членов фракции «Слуга народа», передает РБК.

Формального голосования еще не было, однако против кандидатуры Любченко никто не выступил.

«После голосования за отставку Петрашко мы будем собирать подписи за Любченко, потом на их основании премьер внесет эту кандидатуру в Раду», — заявил источник.

А по словам замглавы фракции Евгения Кравчук, СН также поддержала кандидатуру руководителя «Укравтодора» Александра Кубракова на пост главы Мининфраструктуры.

По ее словам, депутаты провели голосование за эту кандидатуру и поддержали ее единогласно.

Также сообщается, что Владислав Криклий и Игорь Петрашко «останутся в команде» после того, как ВР проголосует за их увольнение с министерских должностей.

Напомним, на прошлой неделе Игорь Петрашко и Владислав Криклий подали в отставку с должностей министров развития экономики и инфраструктуры.

Как мы уже рассказывали ранее, председатель фракции «Слуги народа» Давид Арахамия предположил, что должность Степанова может занять его заместитель Виктор Ляшко.

В то же время, профильный комитет ВР не определился по поводу увольнения министра здравоохранения Максима Степанова. Вопрос его увольнения оставили на усмотрение народных депутатов.