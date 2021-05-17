Верховная Рада на этой неделе рассмотрит вопрос увольнения трех министров — Владислава Криклия (инфраструктуры), Игоря Петрашко (экономики) и Максима Степанова (здравоохранения).

Как прокомментировала РБК-Украина заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, депутаты не видели никаких прорывных идей от Петрашко, которые необходимы для укрепления экономики. Вместо него могут назначить нынешнего главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко.

Она отметила, что Криклий и Петрашко работали во время пандемии и экономического падения и во фракции однозначно благодарны им. Однако Кравчук считает, что сейчас нужно сделать акцент на экономическом росте:

«Для этого нужны не просто менеджеры в конкретной сфере. Логично, что на эти должности приглашают людей, которые уже зарекомендовали себя. Кубраков и Любченко должны стать усилением правительственной команды».

Кравчук также добавила, что большинство членов профильного комитета выступают за отставку Степанова, который по мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, недоработал.

Накануне председатель фракции «Слуги народа» Давид Арахамия предположил, что должность Степанова может занять его заместитель Виктор Ляшко.

Как сообщалось ранее, Украина лидирует по суточной смертности от COVID-19 в Европе.