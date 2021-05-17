В Черноморскую Одесской области разгорелся языковой скандал. Преподаватель специализированного колледжа Одесского национального морского университета Александр Макаренко назвал украинский язык "оккупантов и фашистов". Об этом сообщают "Факты". Такое заявление в адрес украинского языка он сделал в Facebook при обсуждении новых правил государственного языка. "Я не разумом вашу собачью язык, пышить кале пожалуйста па-беларусску альбо па-русски. Я ния говорю ўкраинскай мовой и паперы пышу па-русских, хоць Веда яе. Для мяне гэта ваша ўкраинская язык — язык окупантаў и фашыстаў", — написал Макаренко.

Скриншот с Facebook В комментариях журналистам заместитель директора по образовательной работы колледжа Наталья Федорова отметила, что в учебном заведении не будут терпеть такие высказывания преподавателя. Федорова заявила, что проведут беседу с детьми в группах, в которых излагает Макаренко. Таким образом хотят выяснить, не пропагандирует преподаватель ненависть к украинскому языку. Отметим, что скандал набрал обороты и вышел за пределы региона. Активисты сообщили об этом случае уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кремня и оставили жалобу на правительственной "горячей линии". Напомним, в Одессе в магазине одежды разгорелся языковой скандал. Женщина назвала украинский "говяжий языком". Все началось с того, что продавец отказалась обслуживать покупательницу на русском языке. Мы также писали о том, что тренеру команды УПЛ дали желтую карточку за украинский язык. Арбитр таким образом наказал тренера клуба "Львов" Виталия Шумского после того, как он попросил обращаться к нему на украинском языке.