Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды в Украине на 18 мая.

По ее словам, завтра в страну зайдет новый циклон. 18 мая ожидаются кратковременные дожди с грозами, а при грозах усиление ветра. По словам Диденко, дожди пройдут повсеместно.

Температура воздуха:

на востоке 20-24 градуса

на западе 16-18 градусов

на севере 18-21 градус

на юге 17-22 градуса

в центре 17-23 градуса.

В Киеве вторник будет дождливым и с грозами. Температура воздуха будет колебаться днем ​​около 18-19 градусов.

«Первая половина недели — с дождями и умеренным теплом, с пятницы осадков меньше, тепла больше. Так что как раз рабочие дни — с трудолюбивым дождиком, а выходные — с солнышком», — прогнозирует она.

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил свой прогноз погоды на лето. По его словам, лето в этом году будет жарким, но с дождями и грозами.

Накануне в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на май — средней месячной температуры и количества осадков.