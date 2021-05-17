Профильный комитет Верховной Рады не определился по поводу увольнения министра здравоохранения Максима Степанова. Вопрос его увольнения оставили на усмотрение народных депутатов.

Соответствующее решение было принято на заседании 17 мая. В ходе заседания рассматривалось соответствующее представление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Так, во время голосования семь членов комитета поддержали представление и семеро – воздержались. Еще один проголосовал против.

«Выношу предложение рекомендовать Раде определиться путем голосования по поддержке или не поддержке представления премьер-министра Дениса Шмыгаля об увольнении Степанова», – сказал глава комитета Михаил Радуцкий.

Напомним, Верховная Рада на этой неделе рассмотрит вопрос увольнения трех министров — Владислава Криклия (инфраструктуры), Игоря Петрашко (экономики) и Максима Степанова (здравоохранения).

В то же время, сам Максим Степанов заявил, что не писал никаких заявлений.