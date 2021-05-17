Пророссийские боевики два раза нарушили режим полного прекращения огня на оккупированном Донбассе за сутки 17 мая. К счастью, в результате обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Подробную сводку опубликовал пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Обстрелы оккупантов были зафиксированы неподалеку населенного пункта Причепиловка. Боевики открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

А в районе населенного пункта Новотошковское боевики обстреляли позиции ВСУ из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

«Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ», — указано в сообщении.

На сегодняшний день, ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой украинскими военнослужащими.

Отметим, 16 мая на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушали режим прекращения огня.

Также мы рассказывали, что боевики «ЛНР» проехали по кладбищу во временно неподконтрольному украинской власти Перевальске на военный технике. Местные жители опубликовали в соцсетях фото изувеченных памятников и могил.