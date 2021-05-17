Украинцы должны до 1 июня заполнить декларации и уплатить налог за первый квартал.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА ссылаясь на OBOZREVATEL.

Налог в размере 18% (НДФЛ) и 1,5% военного сбора должны платить все украинцы, которые имеют доходы от:

независимой профессиональной деятельности (парикмахеры, сантехники, копирайтеры и т. д) — 18%;

доход от аренды недвижимости — 18%;

доход от ценных бумаг — 18%;

вознаграждения и другие выплаты по договору — 18%;

подарки и не целевая благотворительность — 18%;

доход от продажи недвижимости — 5%.

Например, если вы торгуете овощами с собственного огорода, или сдаете в аренду квартиру, раз в год нужно подсчитать свой доход и уплатить с него налог. Правда, большинство украинцев не просто не декларируют дополнительные доходы, но даже не знают, что нужно делать.

Отмечается, что за уклонение от уплаты налогов грозит как минимум административная ответственность и штрафы, однако проконтролировать, кто и откуда получает средства сложно.

Напомним, ранее в Зеленского пообещали помощь украинском, которые потеряли работу из-за карантина.