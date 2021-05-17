В Украине некоторые тарифы могут увеличится более чем на 50% в связи с отменой спецобязательств по поставке газа для теплокоммунэнерго. По итогу, отопление «двушки» может подорожать почти на 1000 грн в месяц.

Об этом пишет Обозреватель.

Так, с 1 июня должны отменить ПСО (специальные обязательства) «Нафтогаза» на поставку газа теплокоммунэнерго. Газ тепловики будут закупать дороже, чем раньше, потому к осени можем ждать увеличения стоимости отопления и горячей воды.

Как считает глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко, теплокомуненерго поднимут стоимость теплоносителей примерно на 57%.

«Если взять двухкомнатную квартиру на 50 квадратов, которая до этого платила в среднем 2 000 грн, то теперь отопление для нее будет стоить 3 000 грн в месяц. Это очень серьезное подорожание. К тому же стоит понимать, что из-за роста цен накапливаются долги. А рост стоимости гигакалории тепла и горячей воды напрямую зависит от тех долгов, которые сформировались в предыдущий отопительный период», – отмечает эксперт.

Кроме того, в скором времени ожидается и рост стоимости электроэнергии.

«Как вы видите, в этом году госпредприятия, связанные с энергетикой, стали убыточными. В бюджете практически нет денег на выплату зеленым инвесторам. Потому, я думаю, эти выплаты переложат на плечи потребителей. Сегодня стоимость электроэнергии 1,68 грн за кВт*час. А по данным Минэнерго реальная стоимость колеблется от 2,5 до 4 грн за кВт*час. Потому сегодня будут искать способы, как поднять стоимость до нужного уровня. Возможно, будет введена градация цен в зависимости от потребления: до 500 кВт, более 500 кВт, более 1000 кВт. Или даже градация по регионам, ведь в каждом регионе стоимость электроэнергии разная», – пояснил Попенко.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине с апреля действует новый порядок взыскания долгов с физических лиц — списать деньги могут автоматически с банковского счета должника. Это разрешает приказ Минюста от 23 марта №1061/5.

А тем временем, украинцам за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в марте 2021 года было начислено 22,9 млрд грн. Это на 46% больше, чем в марте 2020 года (15,7 млрд грн).