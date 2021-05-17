Латвийский суд в Риге признал бывшего боевика так называемой «ЛНР» Бенеса Айо виновным в призывах к ликвидации государственной независимости Латвии.

Как перелает Латвийское агенство Delfi, его приговорили 2 годам и 6 месяцам в тюрьме.

Суд признал бывшего боевика виновным в нарушении статей 81, 82 и 83 Уголовного кодекса Латвии, то есть призыв к силовому свержению власти, призыв к ликвидации государственной независимости и призыв к подрыву территориальной целостности Латвии.

«Судя по письмам в СМИ и публикациям в интернете, несколько лет он находился на территории так называемой «ЛНР». Согласно данным следствия, Айо принимал активное участие в боевых действиях на востоке Украины», — рассказали в агентстве.

Айо с февраля 2015 года находился в розыске. А с ноября 2019 был объявлен в международный розыск по линии Интерпола из-за его участия в войне на Донбассе. В начале 2020 года Айо задержали в России, куда он приехал на акцию протеста, но Москва не выдала боевика Риге и предоставила ему политическое убежище.

СБУ задержала Беноса Айо в Донецке еще в 2014 году. Тогда он был активистом российской политической партии «Другая Россия». После задержания правоохранители выдворили его из Украины.

Как мы уже рассказывали ранее, итальянские правоохранители задержали бывшего полицейского из Кальяри, который воевал на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

А также, в Луганской области предотвращено совершение теракта против украинских военных. Боевики планировали распылить хлор в месте дислокации подразделения Вооруженных сил Украины.