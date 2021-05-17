В Одессе спасли детей, которые, выбравшись из квартиры через форточку, попросили помощи у соседей — родители бросили их одних без еды.

Подробности сообщает руководитель городской службы по делам детей Юлия Никандрова в Facebook.

По ее словам, все произошло в Приморском районе (Молдаванка). Двое детей выбрались из квартиры и стали просить помощи у соседей. Оказалось, что родители закрыли их и ушли в неизвестном направлении.

«Голодных и испуганных их вытащили соседи через форточку. На место приехали мы и полиция. Пока добирались в райотдел, по дороге встретили горе-родителей с третьим ребенком. Полиция их тут же доставила в отделение. Состояние всех детей запущенное. У младшей девочки раны на шее и под глазом.

На место прибыли медики. В доме, где проживали дети, ад», — комментирует Никандрова.

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