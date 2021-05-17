Пассажиры поезда «Укрзализныци» сообщением «Рахов-Одесса» вынуждены были ехать в вагоне, который затопило вонючей водой.

Соответствующее видео появилось в сети.

Как кадрах видно, как пассажиры плацкартного вагона поджимают ноги, потому что по вагону растекается вода. По свидетельствам очевидцев, вода была грязная вода и с неприятным запахом.

Оказалось, что при резком торможении поезда лопнула труба.

Как сообщалось ранее, «Укрзализныця» договорилась о локализации в Украине производства швейцарских поездов компании Stadler CIS AG. Стороны заключили соответствующий меморандум.

Перевозчики все настойчивее требуют снова поднять цены на проезд в общественном транспорте. По их мнению, стоимость проезда в Киеве, к примеру, должен стоить около 20 гривен.