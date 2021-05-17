Четыре человека госпитализированы после ДТП, которое произошло в селе Мирогоща Дубненского района Ровенской области. 17 мая в 08:15 там перевернулся пассажирский автобус.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области Facebook.

По информации правоохранителей, 28-летний водитель маршрутного такси сообщением «Дубно-Ровно», избегая столкновения с автомобилем, который выезжал со второстепенной дороги, выехал на полосу встречного движения. После этого — на обочину, а там допустил опрокидывание транспортного средства.

В больницу доставили 4 пассажиров. Всего в салоне автобуса находилось ориентировочно 20 человек.

Водитель по внешним признакам был трезв.

Как сообщалось ранее, пьяный водитель авто «Infinity G25», который совершил смертельное ДТП в центре Киева, уже ранее попадался на езде подшофе. Год назад молодого человека задерживали под Винницей за вождение в нетрезвом состоянии, но наказания он избежал.

На трассе Киев — Чоп в аварии с участием микроавтобуса и легкового автомобиля погибли два человека. В том числе ребенок.