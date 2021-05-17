Цены на алкоголь и сигареты в Украине значительно выросли с апреля 2020 года. Прежде всего это касается пива, водки, столовых вин и сигарет отечественного производителя.

Такие данные обнародовала Государственная служба статистики Украины.

На сколько выросли цены на алкоголь

Больше всего с апреля 2020 году до апреля 2021 изменилась цена на пиво отечественного производства. Товар подорожал в среднем на 5,2% (до 18,35 грн за 0,5 л).

Подорожала также и водка — на 1,2% (до 93,33 грн за 0,5 л). Цены на столовые вина подскочили незначительно — на 0,8% (до 67,74 грн за 0,75 л).

На сколько выросли цены на сигареты

А вот цены на некоторые сигареты выросли на 20% с апреля 2020 года.

Так, сигареты с фильтром отечественных марок сейчас в среднем стоят по 46,22 грн за пачку (20 шт.), Что на 20,1% дороже, чем годом ранее.

Сигареты без фильтра немного дешевле — по 41,58 грн за пачку (дороже на 19,3%).

В общем потребительские цены в апреле 2021 по сравнению с мартом 2021 увеличились на 0,7%.

Также мы писали, что в Украине резко подорожал основной продукт питания, который есть на столе каждого украинского.

Кроме этого, в Украине этим летом следует ожидать повышения цен на продукты питания.