В Украине мошенники придумали еще одну схему развода. Оказывается, в нашей стране действует сеть фирм, рассылает открытки и СМС о победе в «акции» и обещает выплатить несколько сотен тысяч гривен.

Об этом говорится в сюжете-расследовании журналиста Вадима Понька для BIHUS Info.

Как работает схема

На телефон или почтовый ящик отправляют информацию примерно с таким текстом: «Доступ к 380 000 грн открыт только вам и только 1:00!».

По указанному в сообщении телефону оператор сообщает условие получения выигрыша: купить товар из каталога.

Однако после оплаты вы гарантированно получите только предложение купить еще товара в обмен на обещание выплатить денежный приз в будущем.

В рамках эксперимента журналисты заказали предложены средства для стирки. Аналогичный товар можно приобрести примерно за 100 гривен, а «Имидж клуб» продал свой за 600.

Кроме того, фирмы выдают своих представителей рандомно фотографии из интернета.Мошенники под видом коммунальщиков обворовывают украинский: раскрыта новая схема

Скриншот (bihus.info)

«Например,» председатель комиссии по вручению призов «- Людмила Сергеевна Янченко. Фотография принадлежит не ей, а румынской фотомодели», — отмечают журналисты.

Отмечается также, что на такие сообщения чаще всего реагируют люди старшего возраста — их легче ввести в заблуждение.

Также напомним, что мошенники пытались «продать» странам ЕС COVID-вакцины на 15 млрд долларов.