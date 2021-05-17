На внешнее независимое оценивание-2021 (ВНО), основная сессия которого пройдет с 21 мая по 15 июня, зарегистрировалось почти 390 тысяч человек.

Подробности обнародовали в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО).

Так:

на тестирование по украинскому языку и литературе зарегистрировалось 250 681 человек (из них 126 401 человек подали заявки для участия только в тестировании по украинскому),

по математике — 291 789 человек, в том числе 77 321 человек — для участия в тестировании по заданиям уровня стандарта,

по истории Украины — 298 972 человека,

по английскому языку — 146 366 человек,

по географии — 175 472 человек,

по биологии – 127 202 человека,

по физике — 32 090 человек,

по химии — 12 744 человека,

по немецкому языку — 2 418 человек,

по французскому языку — 561 человек,

по испанскому языку — 224 человека.

56,45% из числа зарегистрированных — выпускники школ текущего года, 30,44% — ученики учреждений профобразования и студенты вузов и 13,09% — выпускники прошлых лет.

Во время основной сессии ВНО будут работать 6 704 пункта тестирования и более 97 тыс. педагогических работников.Основная сессия внешнего независимого оценивания 2021 состоится с 21 мая до 15 июня:

21 мая — химия,

24 мая — испанский, немецкий, французский языки,

25 мая — английский язык,

28 мая — математика, математика (задания уровня стандарта),

1 июня — украинский язык, украинский язык и литература,

4 июня — история Украины,

7 июня — физика,

10 июня — биология,

15 июня — география.

Результаты основной сессии внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня.

https://www.youtube.com/watch?v=F8lFsBVpFlU&feature=emb_title&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине отложили закрытие школ-интернатов еще на год. Сегодня вступил в силу соответствующий закон.

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