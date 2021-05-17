На внешнее независимое оценивание-2021 (ВНО), основная сессия которого пройдет с 21 мая по 15 июня, зарегистрировалось почти 390 тысяч человек.
Подробности обнародовали в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО).
Так:
- на тестирование по украинскому языку и литературе зарегистрировалось 250 681 человек (из них 126 401 человек подали заявки для участия только в тестировании по украинскому),
- по математике — 291 789 человек, в том числе 77 321 человек — для участия в тестировании по заданиям уровня стандарта,
- по истории Украины — 298 972 человека,
- по английскому языку — 146 366 человек,
- по географии — 175 472 человек,
- по биологии – 127 202 человека,
- по физике — 32 090 человек,
- по химии — 12 744 человека,
- по немецкому языку — 2 418 человек,
- по французскому языку — 561 человек,
- по испанскому языку — 224 человека.
56,45% из числа зарегистрированных — выпускники школ текущего года, 30,44% — ученики учреждений профобразования и студенты вузов и 13,09% — выпускники прошлых лет.
Во время основной сессии ВНО будут работать 6 704 пункта тестирования и более 97 тыс. педагогических работников.Основная сессия внешнего независимого оценивания 2021 состоится с 21 мая до 15 июня:
- 21 мая — химия,
- 24 мая — испанский, немецкий, французский языки,
- 25 мая — английский язык,
- 28 мая — математика, математика (задания уровня стандарта),
- 1 июня — украинский язык, украинский язык и литература,
- 4 июня — история Украины,
- 7 июня — физика,
- 10 июня — биология,
- 15 июня — география.
Результаты основной сессии внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня.
https://www.youtube.com/watch?v=F8lFsBVpFlU&feature=emb_title&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
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