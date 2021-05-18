19 мая христиане чтят память праведного Иова Многострадального.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Иов, память которого отмечается в этот день, — христианский святой, который считался величайшим праведником, образцом веры и терпения. У него было семь сыновей и три дочери; семья была богата, дружна и счастлива. Сатана, стал завидовать такому благополучию, стал убеждать Бога в том, что Иов праведен только благодаря своему земному счастью. Бог позволил Сатане испытать Иова. Дьявол отобрал у праведника все, включая детей, но Иов остался верен Богу.

Приметы на 19 мая

• Ясная погода – к богатому урожаю огурцов.

• Нет утренней росы – ждите дождя.

• Много росы – к теплой погоде и обильному урожаю огурцов.

• Веселое пение птиц предвещает хорошую погоду.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен установить в Украине новые государственные праздники — Курбан-Байрам и Ураза-Байрам, а в Киеве построить новую большую мечеть.

18 мая отмечали День памяти жертв депортации народов Крыма, День резервиста Украины, православные чтили память Ирины (Арины) Македонской. Также был Международный день музеев.