В Беларуси областной совет депутатов Гомельской области, граничащей с Украиной, с 1 июня вводит местный сбор за пересечение границы на выезд транспортом. Аналогичное решение приняли и в Гродненской области, которая граничит с Литвой и Польшей.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.

Такое решение власти Беларуси пояснила «борьбой с Коронавирусная инфекцией».

«Местное сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Беларусь при выезде из страны направлен на борьбу с Коронавирусная инфекцией. С 1 июня его введут в Гомельской и Гродненской областях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сбор будут с транспортных, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн, за исключением колесных тракторов и самоходных машин. Сумма сбора с транспортных средств не зависит от количества пассажиров.

Сбор для транспортных средств до пяти тонн установлен в размере одной базовой величины — 29 белорусских рублей (примерно 320 гривен). Его уплата осуществляется водителем транспортного средства до пересечения или при пересечении границы в пунктах пропуска.

«Сбор уплачивается в доходы соответствующего областного бюджета по месту расположения пунктов пропуска через границу. В случае уплаты сбора в областной бюджет не по месту расположения пункта пропуска, через который пересекается граница, сбор не является оплаченным», — заявили в ведомстве.

При этом от уплаты налога при наличии подтверждающих документов освобождаются:

водители, которые едут на похороны членов семьи и близких родственников, а также те, которые будут сопровождать умерших для захоронения участники и инвалиды «Великой Отечественной войны»; инвалиды I и II групп, а также их сопровождающие; участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. граждане Беларуси, выезжающих на лечение в санаторно-курортные учреждения.

Напомним, в апреле, во время концентрации войск РФ у границ Украины и на оккупированных территориях, украинские пограничники на границе с Беларусью были переведены на усиленный режим несения службы. При этом скоплений войск на этом участке украинской границы не наблюдалось.