В среду, 19 мая, в Украине ожидается преимущественно дождливая и прохладная погода. Несмотря на то, что холодно уже не будет, настроение украинцам будет портить ветер — его порывы будут достаточно сильными и резкими.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом на своей странице в Facebook сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко.

По словам Диденко, вторая половина мая не принесла изменений для погоды: периодические дожди, низкие градусы, особенно ночью. После 19 мая ситуация не изменится.

«Атмосферный фронт с севера снова подкинет дождей. Осадки пройдут на Западе, на Севере и в большинстве центральных областей Украины. Не обойдут они и Харьковскую область», — уточняет она.

Между тем в южной части Украины будет преобладать сухая погода.

Ветер будет западным и порывистым: 7 — 12 метров в секунду.Жарче всего буде на Буковине, там днем ​​воздух прогреется до + 23 … + 25 градусов.Холоднее — на Харьковщине и Сумщине: всего + 15 … + 17 градусов.В Киеве 19 мая пройдет дождь, ночью +7 градусов, днем ​​воздух прогреется до + 16 … + 18 градусов.

Напомним, климатолог Вера Балабух ранее говорила, что погода весной будет зависеть от Арктического циклона. Если разрушение этого вихря будет происходить постепенно, вероятны короткие периоды похолодания. Резкое разрушение вихря может спровоцировать более интенсивное и длительное вторжение арктического воздуха. Поэтому в мае вероятны заморозки и снегопады.

