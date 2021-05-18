В Польше вид на жительство был выдан уже более 265 тысячам украинцев.Только за последние три месяца выдали более 20 тысяч видов.

Об этом сообщает «Польское радио«.

Действующие виды на жительство в Польше в целом выданы 483,5 тысяч иностранцев.

Больше всего документов выдано гражданам Украины — 265,3 тысяч человек, Беларуси — 31,5 тысяча человек и Германии — 20 тысяч человек.

Далее следуют граждане России — 12,7 тысяч, Вьетнама — 10,6 тысяч, Индии — 10,4 тысяч, Грузии — 8,6 тысяч, Италии — 8,5 тысяч и Китая — 6,7 тысяч.

Абсолютное большинство иностранцев имеет разрешения на временное проживание — это уже почти 300 тысяч человек.

Примерно 85 тысяч иностранцев имею вид на постоянное пребывание. Зарегистрированное проживание в Польше имеет 80 тысяч граждан стран ЕС.

Как мы уже рассказывали ранее, украинцы, в основном заробитчане и студенты, после Пасхи и ослабления карантина массово ринулись в Польшу, сейчас на границе наблюдаются пробки.

Также отметим, цены на продукты в Украине и Польше практически одинаковые, при этом поляки тратят на еду не более 20% дохода (заработная плата там намного выше).