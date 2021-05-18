В третий четверг мая в Украине отмечают День вышиванки, в этом году праздник выпал на 20 мая.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Вышиванка для украинцев – мощный символ благополучия в семье, а праздник вышиванки символизирует национальное единство. В этот день устраивают марши вышиванок по всей Украине.

Идею акции Всемирный день вышиванки в 2006 году предложила студентка факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Леся Воронюк.

А толчком к реализации идеи и празднования стала вышиванка Игоря Житарюка, которую он регулярно надевал на пары, как и многие другие студенты. Леся предложила одногруппникам и студентам выбрать один день и всем вместе надеть вышиванки.

Сначала их одели несколько десятков студентов и несколько преподавателей факультета. И уже в течение следующих лет праздник разросся до всеукраинского уровня, в нем начала принимать участие украинская диаспора по всему миру, а также сторонники Украины.

Издавна вышиванка является не только традиционной украинской одеждой, но и оберегом. Символы и цвета, которые используются при вышивке, обладают определенным содержанием.

Традиционно вышивали девушки, которые готовили себе приданое, собирая его в специальный ящик. Небогатая девушка могла похвастаться 30-40 рубашками, среднего достатка – 50-70, а богатые – 100.

Рубашку для младенца вышивала мама или бабушка, во время работы пели песни и молились. Считалось, что так вышивка становится настоящим оберегом.

В XIX веке Иван Франко начал носить вышиванку с пиджаком, привлекая внимание необычным сочетанием и сделав его популярным.

В 1876 году Елена Петровна издала альбом украинских вышиванок, после чего в Европе начался бум украинской вышивки, а в самой Украине начались первые научные изучения этой национальной одежды.

На данный момент фрагменты украинской вышивки используют многие известные дизайнеры, среди которых Жан-Поль Готье, Джон Гальяно, Gucci, Valentino, Dolce&Gabbana.

В общем, в украинской вышивке существует три вида орнаментов: геометрические, растительные и зооморфные.

Вышитые знаки огня традиционно считались мужскими – это решетка в виде ромба, знаки солнца с лучами и точками.

А вот прямые линии в виде знаков земли считались женскими. Также на таких вышиванках знаки воды изображали в виде спиралей, змеек и волн.

Маки вышивали на рубахе для защиты от зла, ведь этот цветок символизирует продолжение рода. Но также мак является цветком войны. И если в семье муж погибал во время боевых действий, жена вышивала рубашку с красными маками.

Калину можно было увидеть на вышиванках у замужних женщин. А все потому, что это символ материнства и бессмертия рода.

Рубашки с узором хмеля носили холостые парни, ведь это символ буйства, любви и молодости.

А вот виноград на белой рубашке символизировал радость и благополучие семейной жизни.

Напомним, что внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко, которая недавно презентовала новую песню, порадовала поклонников фото в вышиванке.