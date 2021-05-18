Эксперты напомнили женщинам, когда лучше принимать пищу, чтобы не набрать лишний вес.

Так, диетолог Лора Филиппова говорит, что не раз мы слышали фразу: «Если хотите быстро похудеть, нужно не есть после шести вечера». По ее словам, это правда, но только в том случае, если вы ложитесь спать в 21:00.

Также она рассказала, какая порция пищи является оптимальной для женщин, и чем вредны большие перерывы между приемами пищи.

В частности, она советует запекать рыбу и овощи в фольге в печи — такой ужин насытит вас необходимыми полезными веществами и минералами и не повлияет на фигуру.

Кроме того, ужин должен быть легким, но сытным.

«Для нас женщин идеальной порцией есть 300-350 г. Приобретите кухонные весы — это полезный и недорогой гаджет», — уверяет Лора.

По ее словам, сыр в сочетании с любимыми сухофруктами может стать идеальным вариантом для ужина — это полезно и низкокалорийные.

«Не ложитесь спать на голодный желудок, ведь вам будет трудно заснуть. Большие перерывы между приемами пищи вызывают голод, и вряд ли вы будете утолять его легким салатом. Скорее всего вы захотите съесть что-то калорийное и неполезное », — советует эксперт.

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