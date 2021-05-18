Мощный циклон Тауктае обрушился в понедельник на индийский штат Гуджарат. По меньшей мере 21 человек стал его жертвой. Еще 96 человек считаются пропавшими без вести. Сотни тысяч человек остаются без электричества.

Об этом сообщают индийские СМИ со ссылкой на метеорологическую службу страны.

До этого циклон уже успел пройти вдоль юго-западного побережья Индии, нанеся урон штатам Керала, Махараштра, Гоа и Карнатака. Сильные порывы ветра сопровождали проливные дожди. Из-за циклона в Мумбаи до 19 мая приостановлена работа аэропорта. Закрыты аэропорты в штате Гуджарат, в том числе Международный аэропорт имени Сардара Валлабхай Патела.

Как сообщает The Guardian, власти Индии переместили почти 150 000 человек из своих домов в штате Гуджарат в безопасные места.

Министр штата Панкадж Кумар говорит, что это самый сильный циклон за последние 20 лет. Он сравнил его с циклоном 1998 года, который обрушился на Кандлу.

Также известно, что из-за циклона власти приостановили вакцинацию от коронавируса.

У берегов Мумбаи терпят бедствие две баржи, на которых находятся в общей сложности около 400 человек. Спасатели проводят эвакуацию, однако из-за сложных погодных условий удалось эвакуировать пока только 177 человек.

Также сообщается, что из-за стихии могут пострадать животные.

«На некоторых участках прибрежной Саураштры обитает около 40 львов, и мы наблюдаем за ними. Некоторые львы уже перебрались на более высокие земли. Мы держим пальцы скрещенными и молимся, чтобы львы были в безопасности», — сказал главный хранитель лесов в Гуджарате Шьямал Тикадар.

https://www.youtube.com/watch?v=0PNFZNJ0Axw

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