Некоторые нутриенты, минералы, специи и травы помогают регулировать уровень сахара в крови. Они призваны помочь решению проблем со здоровьем. К слову, остерегаться следует не столько самого сахара, но и его скрытых собратьев.

Диетолог Ольга Агафонова в Instagram перечислила продукты, которые помогут отрегулировать уровень сахара в крови.

Например:Хром: снижает уровень сахара в крови. Обилие хрома содержится в брокколи, ячмене, овсе, зеленом фасоли, помидорах и яйцах.Корица: исследования показали, что употребление 1-8 граммов корицы в день помогает снизить уровень сахара в крови у диабетиков. Корицу можно добавлять в качестве специи в самые разнообразные продукты и напитки. Витамин Е: помогает контролировать уровень сахара в крови, а также повысить уровень антиоксидантов. Содержится в орехах, растительных маслах и листовых овощах.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

А вы знаете, как в составе продуктов маскуэться скрытый сахар?

Проанализируйте продукты, которые вы употребляете и посмотрите сколько может быть скрытых сахаров в рационе питания. Искать:

Все сиропы: кукурузный, глюкозно-фруктозный, солодовый, сорговый, рисовый, тростниковый и др.

Все словосочетания с сахаром: свекольный, кокосовый, тростниковый, коричневый, пальмовый, инвертный сахар, сахаристое кукурузная вещество, сахар Демерара, сахар турбинадо, сахар паноча и т. Д.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Все соки: выпаренной тростниковый сок, тростниковый сок; концентрированный фруктовоягидний сок и т. д.

Все слова, заканчивают на «Роза»: глюкоза, фруктоза, мальтоза, декстроза, галактоза, левулоза, сукроза.

Далее в алфавитном порядке другие сахара:

амилаза; Гидролизованный крахмал; карамель; Мальтодекстрим; маннитол; мед; меласса; патока; Солод с активными диастазой; сорбитол; Фруктовый концентрат; Этилмальтол; Ячменный солод.

Нагадаэмо, что ранее диетолог Юлия Макаренкова развенчала распространенные мифы о фруктах.