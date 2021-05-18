Министерство здравоохранения обновило карантинные зоны, Донецкую область перевели в «оранжевую» зону, а Черкасскую — в «желтую».

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

По информации ведомства, в Донецкой области превышена норма процента от эпидемического порога — 101,5% при норме 100%.

Напомним, 13 мая все области находились в «желтой» зоне. Уже на следующий день, 14 мая, Николаевская область была переведена в «оранжевую». Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что некоторые области Украины в скором времени могут оказаться в «зеленой» зоне карантина.

