В Украину прибыла очередная партия вакцины против COVID-19 компании Pfizer. В поставке от 18 мая — 122 850 дозы препарата.

Как рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на своей странице в Facebook, следующая партия может прибыть в Украину уже после 7 июня.

«Следующие поставки вакцины Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX мы ожидаем 7 июня», – сказал Ляшко.

Так, до конца недели ЮНИСЕФ доставит всего 473 850 доз вакцины, а также растворитель для инъекций.

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Как мы уже рассказывали ранее, в Украине началась вакцинация от COVID-19 людей, которые записались на прививку через приложение или портал «Дія».

Напомним, недавно в Минздраве сообщили, что в Украине заканчивается вакцина AstraZeneca, которая была предназначена для прививки первой дозой. В то же время министерство зарезервировал более 20 000 доз этой вакцины для второй прививки.