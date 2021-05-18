Погода в Украине до конца мая готовит нам период значительных осадков в виде дождей, иногда сильных ливней и гроз. Также ожидаются температурные «качели» с относительным — как для последнего месяца весны — похолоданием в определенные дни.

Такой прогноз на две недели дали синоптики на сайте Gismeteo.

Погода до конца мая в разных облцентрах Украины

В Киеве после солнечной и теплой воскресенье, 16 мая, с температурой днем под 23 градусов, уже с начала следующей недели начнется дождевая ясно. С 17 по 20 числа будут сильные дожди и грозы, затем с 21 по 23 мая — облачно, и с 24-го вернутся осадки. Столбики термометров в период с 17 по 24 мая включительно колебаться в пределах 15 … 18 градусов, затем к концу месяца ожидается около 19 … 22 градусов.

Во Львове с 16 мая и до конца месяца — осадки практически ежедневно: грозы, ливни и дожди. Похолодание выпадет на вторник, 18 мая, когда столбики термометров опустятся днем до 14 градусов, затем в субботу, 22-го, снизятся еще до 13 градусов, а последнюю неделю мая температура воздуха будет колебаться в пределах 18 … 20 градусов.

В Харькове солнечные дни выпадут только на 16 и на 27 мая, а в другие дни — дожди, причем в период 19 21-24 и 28-го будет лить «как из ведра». Если следующую неделю начнется температурой воздуха до 27 градусов, то уже со следующего дня столбики термометров будут опускаться, и к выходным 22-23 мая достигнут 15 градусов, после чего снова начнутся подниматься до 25 градусов в последних выходных весны.

В Одессе до конца мая дождливая погода будет чередоваться редкими ясными днями и переменной облачностью. Осадки прогнозируются: 17-18, 20-21, 23, 27 и 29-го. Значительных скачков температуры воздуха в Южной Пальмире не предвидится — столбики термометров в дневное время колебаться между 16 и 21 градусами.

В Днепре ясные и солнечные дни в период до конца мая можно пересчитать по пальцам одной руки, а вот осадков, которые начнутся с понедельника, будет много. Холодной и мокрой датой в эти две недели будет 22 число, когда ожидается мощный ливень с грозой и до 16 градусов. Но в целом, несмотря на дожди, столбики термометров к лету будут показывать около 19 … 26 градусов.

В Херсоне с 16 по 18 мая — дожди, а 17-го прогнозируется сильный ливень с грозой, температура воздуха начнет опускаться до 19 градусов. 19 мая будет солнечный день, после которого снова начнутся осадки, а столбики термометров упадут до 17 градусов. Последняя неделя лета ожидается преимущественно дождливый, но температура станет повышаться до 23 градусов к выходным.

В Чернигове в воскресенье, 16 мая, будет тепло и солнечно, но уже с начала следующей недели и до конца месяца прогнозируются осадки и пасмурная погода. Ливни с грозами ожидаются 18-19 и 24-го. Холодными датами станут 20 и 24 мая — с температурой днем до 16 градусов. В остальные дни столбики термометров в среднем будут показывать около 18 … 21 градусов.

В Хмельницком до конца месяца — осадки, порой весьма значительные. Так, ливни с грозами синоптики прогнозируют 18-19 мая, а «просто» сильные дожди — 23, 25-26 мая. Самым холодным днем в указанный период станет 23 число с температурой до 14 градусов. В остальное время температура воздуха будет колебаться в пределах 16 … 23 градусов.

В Запорожье солнечных дней тоже будет совсем не много — всего три: это 16, 25-26 мая, когда столбики термометров покажут 26, 22 и 25 градусов соответственно. В целом же температура воздуха до конца месяца будет колебаться в пределах около 19 … 23 градусов, но вот 22 мая опустится до 16 градусов, и это станет самой холодной датой. Сильные ливни с грозой ожидаются 20, 22 и 24 мая, а в другие дни — дожди или пасмурная погода.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили об ухудшении погоды и о грозах в Киеве и ряде областей.