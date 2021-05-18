Стало известно о влиянии магнитных бурь на здоровье, и чего не стоит делать в этот период.

График магнитных бурь на каждый месяц 2019 года, а также о пагубном влиянии на здоровье, передает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на Факты ICTV.

В период магнитных бурь физическое состояние существенно ухудшается. Особенно на себе это ощущают метеочувствительные люди и пожилые люди, а также беременные женщины и маленькие дети.

Повышается риск сердечных приступов и инфарктов.

Что делать в магнитную бурю?

В период магнитных бурь нежелательно заниматься активными видами деятельности, лучше отказаться от тяжелых физических нагрузок. Не стоит злоупотреблять спиртными напитками и переедать.

Календарь магнитных бурь 2021