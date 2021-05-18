Весной очень многим людям не хватает витаминов и при появлении первых сезонных овощей, стоит восполнить нехватку. Полезны почти все овощи, которые появляются по сезону.

Однако медики выяснили, какой именно овощ является полезным в весенний период.

Полезность овоща оценили еще в Древнем Риме и молодые побеги этого деликатеса очень полезны. Самым полезным первым весенним овощем является спаржа. Ее первые плоды появляются в середине апреля или начале мая — зависит от погодных условий. А исследования показывают, что этот овощ невероятно полезен для организма, а особенно — для работы кишечника.Важные факты о спаржу

В спаржи содержится аспарагин, который составляет основную ценность этого овоща. Аспарагин помогает организму вывести все вредные токсины.

В спаржи содержатся природные пробиотики, которые положительно влияют на жизнедеятельность бактерий в кишечнике.

Спаржа очень низкокалорийный продукт — в 100 граммах продукта всего 20 ккал

В ней содержится полисахарид инсулин, который очень важен для питания колоний полезных бактерий в толстом кишечнике.

В спаржи много антиоксидантов, которые защищают пищеварительную систему от негативного воздействия.Кому спаржа особенно полезна

Этот овощ рекомендуется употреблять людям с проблемами сердечно-сосудистой и нервной систем, поскольку в спарже много солей калия.

Спаржу рекомендуется добавить в рацион людям, у которых есть проблемы с почками и давлением.Какую спаржу лучше выбирать

Полезные — овощи с закрытыми и твердыми наконечниками, в них больше витаминов. Полезные молодые побеги — их можно есть в сыром виде.

Спаржу можно готовить как гарнир или основное блюдо на пару, запечь на гриле или в духовке.

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