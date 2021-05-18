Верховная Рада Украины собралась на внеочередное заседание для того, чтобы рассмотреть вопрос увольнения трех министров- Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры, Игоря Петрашко – с должности министра развития экономики.

Также нардепы проголосуют за увольнение Максима Степанова с должности министра здравоохранения Украины.

Первым делом народные депутаты рассматривали отставку Владислава Криклия по собственному желанию. Перед этим он отчитался о проделанной работе и ответил на вопросы.За его увольнение проголосовали 284 нардепа, решение принято.

Отметим, что во время заседания фракции глава Минздрава заявил, что он не хочет уходить в отставку и рассказывал о плане развития медицины в Украине.

Как мы уже рассказывали ранее, государственное бюро расследований завершило расследование дела, в котором фигурирует экс-глава Конституционного суда Александр Тупицкий.



А тем временем, мэр Киева Виталий Кличко предположил, что обыски в доме, где он проживает, могут быть связаны с тем, что власть боится его президентских амбиций.