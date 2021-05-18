В Службе безопасности Украины пояснили, зачем силовики пришли в дом, где проживает мэр Киева Виталий Кличко.

В комментарии РБК-Украина представители ведомства заявили, что обыски в квартире Кличко не проводят.

По их словам, в доме, где живет Кличко, проводят следственные действия в рамках уголовного производства, которое не касается мэра столицы. Сотрудники ГУ СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, с привлечением спецподразделения ЦСО «А», проводят обыски в рамках уголовного производства относительно фальсифицированных нефтепродуктов.

«Они происходят сразу в нескольких локациях, в том числе и в доме, где проживает Виталий Кличко. Детали этой спецоперации мы сообщим позже. Никакого отношения к самому господину Кличко обыски не имеют», — сообщили в пресс-службе.

Накануне скандальный украинский судья Николай Чаус записал видеообращение, в котором заявил о готовности сотрудничать с украинским следствием.

Как сообщалось ранее, отстраненный от должности заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник подал заявление о восстановлении.