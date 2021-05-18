Запуск российского газопровода «Северный поток-2» приведет к потере Украиной 5-6 млрд долларов ежегодно. Эта сумма включает в себя прямые и косвенные потери, в случае прекращения транзита через территорию нашей страны.

Такое мнение озвучил глава Оператора ГТС Сергей Макогон, передает ExPro.

По его словам, остается рассчитывать только на санкции, которые смогут остановить строительство «Северного потока-2», поскольку все еще нет компромиссного варианта, который был бы выгоден Украине.

«1,5 млрд долларов мы зарабатываем на транзите. Если газ пойдет через «Северный поток-2», у нас он автоматически подорожает, так как стоимость транспортировки из Германии будет дороже. Это еще около 2-3 млрд долларов потерь для экономики. Кроме того, дополнительные субсидии, поскольку газ подорожает. Я оцениваю прямые и косвенные потери Украины от запуска «Северного потока-2″ в 5-6 млрд долларов в год», — утверждает Макогон.

Кроме того, в случае запуска газопровода и остановки транзита по Украине газ подорожает примерно на 50 долларов за тысячу кубометров, поскольку стоимость транспортировки в Украину возрастет.

А в случае роста цен на газ — вырастут цены и на весь украинский промышленный экспорт.

Напомним, строительные работы на немецком участке газопровода «Северный поток-2» пока заблокированы.

Как мы уже рассказывали ранее, российский газопровод «Северный поток-2» планируют достроить в 2021 году, однако точной даты введения в эксплуатацию пока нет.