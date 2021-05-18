В 2018 году высшие служители Российской православной церкви платили Антиохийскому патриарху за то, чтобы тот выступал против предоставления Томоса Православной церкви Украины. Все происходило по указу главы РПЦ, патриарха Московского Кирилла и агентов ФСБ.

Как говорится в расследовании LIGA.net, одним из тех, кто возил деньги, был епископ Флавиан (Максим Митрофанов). Он признался во всем после того, как был изгнан за отказ в дальнейшем сотрудничать с ФСБ.

В материале говорится, что в декабре 2019 года в петербургскую квартиру епископа Флавиана пришли с обыском. Пока оперативники, по его словам, искали у него наркотики, оперуполномоченный ФСБ лейтенант Красавин «сбегал за выпивкой».

«Буквально меня напоил. И сказал, что я у них в разработке с 2007 года. Что им нужны сведения о моих связях. А у меня после работы в Лондоне очень много знакомых, с которыми я поддерживаю контакт: они работают в ООН, входят в круг некоторых российских олигархов», – признавался в своей вербовке в интервью российской службе «Радио Свобода».

Он также подчеркнул, что советовался тогда с адвокатами. В итоге отказался, заявив, что с организацией, «у которой руки по локоть в крови русских священников и людей» сотрудничать не будет.

Епископ Флавиан утверждает, что в лицо силовикам заявил, что их организация бесовская. Лейтенант ФСБ в ответ ему пригрозил, что тот пожалеет.

Так и произошло. Если раньше Флавиан был в верхушке церковной иерархии (в 2018 году он возил деньги Антиохийскому патриарху, чтобы он выступил против Томоса ПЦУ), то в марте прошлого года подконтрольные Кремлю медиа опубликовали новость, что в квартире епископа РПЦ нашли нарколабораторию.

«Образ отступника закрепили дополнительными грехами – якобы у Флавиана были связи с бывшим работником гей-эскорта Каином Монтанелли. После очередного обыска в декабре 2020-го епископ выехал в Лондон. Он уверен, что стал жертвой спецслужб за отказ сотрудничать с ФСБ. Синод РПЦ заочно судил его и лишил священного сана», — говорится в статье.

Напомним, в прошлом году патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывал молиться за то, чтобы в Конституцию РФ внесли упоминание о Боге.

15 декабря 2020 года Православная церковь Украины отмечала уже вторую годовщину Объединительного Собора и утверждения единой поместной Украинской Православной Церкви.