Видео с женщиной из Харьковской области, которая выбросила свой паспорт, из-за того, что ее с детьми не пустили на рейс в Стамбул, вызвало большой резонанс среди украинцев.

Напомним, в опубликованным ролике разгневанная женщина ругает Украину, ее примеру следуют дети, а также они бросаются своими украинскими паспортами.

В сети уже вычислили Instagram украинки (instagram.com/chmulyova) — она родом из Дружковки Донецкой области. Правда, спустя короткое время, женщина закрыла свой аккаунт.

Выяснилось и имя скандальной мамы двоих детей, которым она подает своеобразный пример, выкидывая паспорта на землю. Ее зовут Людмила Чмулева.

Так, активист Владислав Шевчук отреагировал на действия украинки в своем посте. Он уверен, что она еще будет извиняться.

«На видео — разгневанная из-за проблем с вылетом в Стамбул туристка, которая показательно выбросила украинский загранпаспорт, это же повторили и ее дети. Уверен, что вскоре она будет извиняться за свой позорный поступок. А для ускорения этого, друзья, давайте сделаем ее «известной», — пишет Шевчук.

Жители в Украины в комментариях в социальных сетях единогласно пришли к мнению, что в этой ситуации очень жаль детей, которые копируют свою маму.

Чому досi нема реакцii держави? Хто цi люди i iх особистостi? Як що це ОРДЛО, то iх паспорти не дiйснi. Все друге маячня.

Яке ж воно двинуте. Краще б спалили. Бути просто особою без паспорту ж легше.

Від осинки не народяться апельсинки! Попри те, що я не є українкою, моїм дітям ні разу в голову таке не приходило навіть. Це називається — немає поваги до себе, і нічого не поробиш. Шкода дітей…

Я не бачу тут українців… мова не українська, ненависть в устах навіть дітей…

Фи, какая девочка неприятная, ну а так-то в целом есть признаки нарушения закона. Также детский омбудсмен должен заинтересовать дурепкой.

Ранее в самолете авиакомпании Azur Air, который следовал из Киева в Доминикану, произошел конфликт между пассажирами. В результате одной женщине расцарапали лицо и откусили ноготь.

Как мы уже рассказывали ранее, в начале мая в РФ заявили, что российские паспорта получили почти 530 тысяч жителей оккупированного Донбасса. В то же время почти 2 тысячам украинцев отказали в получении российского гражданства.