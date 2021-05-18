В дом, где проживает мэр Киева Виталий Кличко, пришли силовики.

По информации «Обозревателя», вооруженные люди в шлемах уверяют, что пришли с обыском в квартиру этажом ниже, которая якобы сдается незаконно. При этом хозяйка квартиры говорит, что к ней зашли и спросили о жильцах, а также попросили номера соседей.

Кличко в этот момент находился на тренировке.

«Решили сделать шоу? Я знаю этих людей, которые здесь живут. Очень бедные люди. Не знаю, какие там уголовные производства могут быть», – прокомментировал ситуацию Кличко в эфире «Украина 24», уточнив, что его соседи – бывшие сотрудники оперного театра.

По его словам, утром он тренировался и получил информацию о том, что в его подъезд ворвались вооруженные люди: «Ломились сюда. Там есть камера видеонаблюдения. А сейчас они или испугались, или что, и пошли в другую квартиру».

Он также добавил, что силовики имеют неточную информацию, ведь пришли к нему в 7 утра, а его тренировка начинается в 6:30: «Двери были закрыты, никого нет. Но они постояли-постояли и пошли дальше. Я думаю, что поступило указание. Я не готов комментировать, но многие вещи, которые происходят, очень странные».

Кличко также добавил, что визит правоохранителей может быть связан с обысками на коммунальных предприятиях Киева, которыми на него пытаются давить. Он подчеркнул, что попытку отстранить его от должности будет расценивать как неконституционную, ведь его законно избрали жители столицы.

В СБУ утверждают, что не проводит обыски у мэра Киева Виталия Кличко. По их словам, силовики затеяли обыск в квартире, которая расположена двумя этажами ниже: «Сотрудники ГУ СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, с привлечением спецподразделения ЦСО «А», проводят обыски в рамках уголовного производства по фальсифицированных нефтепродуктов».

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Как сообщалось ранее, отстраненный от должности заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник подал заявление о восстановлении.