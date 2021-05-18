Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс на уровне 27,43 гривен за доллар на 19 мая, это на 12 копеек ниже по сравнению показателями предыдущего банковского дня.

Соответствующие данные опубликованы на сайте регулятора.

Так, официальный курс гривны к доллару на 19 мая установлен на таком уровне: 27,4368 гривен за 1 доллар (-0,1182 грн). При этом курс доллара на 18 мая составляет 27,555 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился до минимума почти за 9 месяцев. Еще ниже курс был только 27 августа 2020 года -27,386 гривен за доллар.

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 18 мая 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 27,5 гривен за доллар, курс в покупке до 27,50 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 32,53 гривен за евро.

А аналитики предполагают, что в течение этой недели ожидается дальнейшее снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн.

Напомним, за прошедшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,3-0,6%.