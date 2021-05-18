В Офисе президента считают преувеличенными проблемы олигарха Игоря Коломойского с американским правосудием. Одновременно с этим вопрос введения санкций против него в Украине пока не стоит.

Об этом говорится в материале «РБК-Украина».

«Так все говорят, как будто его уже ФБР разыскивает. А это не так. Там идет нормальный юридический процесс, продолжаются суды, он в них участвует», — отметил источник в команде президента Владимира Зеленского.

Он добавил, что на среднесрочной повестке нет и вопроса санкций против олигарха со стороны Украины.

«Это возможно только в том случае, если будут очень серьезные основания и неопровержимые доказательства», — уточнил собеседник.

Напомним, в прошлом году президент Владимир Зеленский признавался, что получает SMS от олигарха Игоря Коломойского.

Он также заверял, что банковский сектор в Украине является независимым, никто не влияет на него.