Украина участвует в двух рабочих группах по внедрению COVID-сертификатов — от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и от Европейского союза (ЕС). Власть будет готова запустить документы с 1 июля.

Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал журналистам.

«Украина принимает участие в двух рабочих группах по введению ковидных сертификатов. Одна — от ВОЗ, вторая — от ЕС, предлагает определенные привилегии для вакцинированных лиц или людей с иммунитетом в условиях карантина. То есть посещать концерты, кинотеатры, торговые центры. Что конкретно — это еще не решено «, — рассказал Ляшко.

По его словам, пока все данные о вакцинации вносятся в электронную систему здравоохранения. Параллельно работает группа специалистов из Минздрава, НСЗУ и Минцифры, которая сотрудничает с ВОЗ и ЕС и нарабатывает технические моменты, которые сразу после введения в Евросоюзе будут введены и в Украине.

«Мы не будем «белой вороной». Что будет утвержден ВОЗ — то будет и у нас, что будет в Евросоюзе — то будет и у нас … По словам министра здравоохранения, с 1 июля мы готовы запустить такие сертификаты» , — сказал главный санврач.

Он добавил, что в Евросоюзе и Израиле заявили, что будут признавать прививки всеми вакцинами, которые имеют разрешение от ВОЗ. Что касается вакцины от Sinovac, то она ждет разрешение ВОЗ.

«Мы отслеживаем это. Мы ожидали, что это разрешение будет уже в конце апреля, затем — в начале мая. В начале мая появилось одобрение только по Sinopharm. Относительно Sinovac еще ждем, просто технически эта проверка обычно занимает время. Но было заявление в середине апреля от руководителя отдела ВОЗ, они подтверждают эффективность этих двух китайских вакцин «, — пояснил Ляшко.

Напомним, в июне в ЕС планируют запустить систему COVID-паспортов. Это позволит совершать путешествия в европейские страны тем гражданам, которые привились от коронавируса одобренными в ЕС препаратами. Пока таких вакцин в ЕС четыре — Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca.

Отметим, накануне министр здравоохранения Максим Степанов заявлял , что сертификаты вакцинации от COVID-19, которые должны появиться в Украине, подделать будет невозможно.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко предупредил, что украинцев, которые хотят вакцинироваться от COVID-19 без очереди, будут привлекать к ответственности.