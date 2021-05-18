Жительница Харькова и ее дети не смогли улететь в Стамбул. После этого семья на камеру стала швырять украинские паспорта, посылая Украину «в ж*пу».

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

«Пощадите! Мы сегодня не улетели в Стамбул. Мы реально не смогли улететь. Мы не смогли улететь из-за определенных причин украинского законодательства», – заявила женщина.

Затем вместе со своими детьми она стала бросать документы на газон. Отметим, дети в этом перформансе имели и слова. Так, двое малышей бросаются документами, приговаривая: «Украина, спасибо, и иди-ка ты в ж*пу. Пошла ты в ж*пу».

https://www.youtube.com/watch?v=WzjOMlSJcmk

Накануне украинки подрались на борту самолета, который летел из Анталии (Турция) в Запорожье (Украина).

Ранее в самолете авиакомпании Azur Air, который следовал из Киева в Доминикану, произошел конфликт между пассажирами. В результате одной женщине расцарапали лицо и откусили ноготь. Позже оказалось, что что компания из четырех человек летела на отдых в Доминикану. Позади них была супружеская пара с маленьким ребенком, которые оказались агрессивными и неадекватными. Женщина с ребенком напала на Юлию и начала бить, после того, как сосед Юлии задел ее своим креслом.

Как сообщалось ранее, во Львовской области вспыхнул скандал вокруг учительницы информатики. Ученики заявили, что женщина, размахивала над семиклассником ножом, заставила его съесть бумажный самолетик. Преподаватель говорит, что шутила.