Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды в Украине на 19 мая — циклоническая деятельность спровоцирует дожди с грозами.

Соответствующий прогноз она опубликовала в Facebook.

По ее словам, ветер ожидается северо-западного, на Левобережье — южных направлений, умеренный, при грозах возможны шквалы и град.

Температура воздуха в большинстве областей Украины в течение дня среды будет держаться на уровне 18-23 градуса. На Западе, а также в Житомирской и Киевской областях прохладнее: 14-19 градусов. В Киеве завтра ожидаются дожди и грозы.

На выходных погода будет уже солнечной и теплой.

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